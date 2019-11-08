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Hatay kırıkhan zabıtasından dilenci operasyonu

Kırıkhan zabıtasından dilenci operasyonuHATAY'ın Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, çevre il ve ilçelerden gelerek vatandaşların dini duygularını istismar eden yabancı uyruklu dilenciler hakkında işlem yapıldı.

08.11.2019 17:56 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:59
zabıtasından dilenci operasyonu
HATAY'ın Kırıkhan Belediyesi Müdürlüğü ekipleri tarafından, çevre il ve ilçelerden gelerek vatandaşların dini duygularını istismar eden yabancı uyruklu dilenciler hakkında işlem yapıldı.
Kırıkhan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından ana cadde, cami, hastane, çarşı ve iş merkezi önlerinde duygu sömürü yaparak dilenenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler halinde farklı bölgelerde yapılan uygulamada çok sayıda yabancı uyruklu dilenci yakalanarak Kırıkhan Zabıta Müdürlüğü'ne getirildi. Dilencilerin üzerinde yapılan aramada çıkan paralar tutanak ile kayıt altına alınarak haklarında 153'er lira idari para cezası uygulanarak ilçe dışına gönderildi.
Hatay kırıkhan zabıtasından dilenci operasyonu

Kırıkhan Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kırıkhan, Zabıta, Güncel

Kaynak: DHA


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