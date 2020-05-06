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HATAY KORONAVİRÜS SALGINI HATAY'DA ÜLÜŞ GELENEĞİNİ TEKRAR CANLANDIRDI

Hatay'ın Hassa ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla geleneksel Ramazan ayı davetleri olmayınca 'Ülüş' olarak adlandırılan komşular arasında yemek paylaşımı geleneği yeniden canlandı.

06.05.2020 08:39 | Son Güncelleme: 06.05.2020 08:44
Hatay'ın Hassa ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla geleneksel Ramazan ayı davetleri olmayınca 'Ülüş' olarak adlandırılan komşular arasında yemek paylaşımı geleneği yeniden canlandı.
İlçeye bağlı Hacılar Köyü'nde koronavirüs salgını nedeniyle iftar daveti yapamayan köylüler, 'ülüş' geleneğini tekrar hatırlatarak, komşular arasında yemek paylaşımları yapmaya başladı. Son yıllarda Ramazan ayında verilen toplu iftar yemekleri, bu geleneği unutulur haline getirmişti. Köyde yaşayan vatandaşlar, eski yıllarda uygulanan komşular arası paylaşma geleneğini bu ramazan ayında artırarak tekrar sürdürdü.
Eskiden yıl boyu devam eden ve salgın nedeniyle tekrar canlanan geleneği yaşatan köy kadınları yöresel mutfak kültürü çeşitlerinden sarma, köy tavuğu, ayran çorbası, bazlama yaparak, sosyal mesafe kurallarına uyup komşulara iftar öncesi dağıtmaya başladı. Ramazan ayı boyunca bir araya gelerek kazanlarla yemek pişiren kadınlar birbirinden çeşitli yöresel yemekleri komşularıyla paylaşarak herkesin sofralarını süslüyor. Çeşit çeşit yemekler sofralarda yerini alırken, komşular arası yemek paylaşımı ile ülüş geleneği yaşatılıyor. Eski kültürün tekrar yaşatılmasına memnun olan köylüler, bu geleneğin sürdürülmesini istiyor.
Ayrıca ilçede bahar aylarıyla birlikte üzüm bağları yapraklarını açınca, Hassa mutfak kültüründe önemli bir yeri olan bağ yaprağından yapılan sarma ise iftar sofralarının baş yemeği olarak yerini alıyor. HATAY KORONAVİRÜS SALGINI HATAY’DA ÜLÜŞ GELENEĞİNİ TEKRAR CANLANDIRDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Hacılar, Hassa, Hatay, Güncel, Haber

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