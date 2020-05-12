HATAY Koronaya karşı berberde paravanlı önlem

Koronaya karşı berberde paravanlı önlemHATAY'ın iskenderun ilçesinde, berber dükkanı işleten Gökhan Keskin, pandemi kuralları çerçevesinde iki koltuk arasına paravan çekerek önlem aldı.

12.05.2020 12:23 | Son Güncelleme: 12.05.2020 12:27
Koronaya karşı berberde paravanlı önlem
HATAY'ın iskenderun ilçesinde, berber dükkanı işleten Gökhan Keskin, pandemi kuralları çerçevesinde iki koltuk arasına paravan çekerek önlem aldı.
Türkiye genelinde koronavirüs mücadelesinde normalleşme süreciyle İskenderun'da berber ve kuaförler, iş yerlerinde salgına karşı tedbirler alarak, müşterileri randevulu olarak kabul etmeye başladı. Açıklanan pandemi kuralları çerçevesinde tüm berber ve kuaförlerde sosyal mesafe gözetilerek çalışmaların sürdürüldüğünü belirten kuaför Gökhan Keskin, "İş yerimizde bütün tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Dezenfektelerimizi, tek kullanımlık havlularımızı, maskelerimizi ve örtülerimizi aldık. Federasyonumuzun aldığı tedbir kararlarını uyguluyoruz. Elimizden geldiği kadar kaliteli, temiz ve hijyenle hizmet vermeye çalışıyoruz. Tek sıkıntımız müşterilerimizi, randevulu sistem olduğu için teker teker içeri alabiliyoruz" dedi.
Keskin, ayrıca hem kendi sağlıkları, hem de gelen müşterilerinin sağlıklarını düşünerek her koltuk arasına izole sağlık paravanları çektiklerini de söyledi. Müşteriler de alınan önlemler ve tedbirler dolayısıyla mutlu olduklarını, tedbirlerin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.
KURALLARA UYUN
İskenderun Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nurettin Tabaş ise, "En önemlisi hijyen, ayrıca dükkanlarda hiç kimseyi bekletmiyoruz. Meslektaşlarımızın hepsinden sosyal mesafeye dikkat ederek çalışmalarını pandemi kurallarını harfiyen yerine getirmelerini istiyorum" diye konuştu. HATAY Koronaya karşı berberde paravanlı önlem

Kaynak: DHA

Etiketler: Gökhan Keskin, İskenderun, Türkiye, Keskin, Güncel, Haber

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