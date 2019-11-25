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Hatay korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendi

Korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendiHATAY'ın İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği, çocuklar için tekne turu düzenledi.

25.11.2019 11:02 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:05
Korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendi
HATAY'ın Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği, çocuklar için tekne turu düzenledi.
İskenderun Gastronomi Derneği (İSKGAD ) ve İskenderun Korunmaya Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (KMÇYD) ortak etkinlikte buluştu. Derneğin üyesi korunmaya muhtaç çocuklar, tekne turu, yöresel yemek ardından giyim kuponları ve lunapark biletleri hediyeleri ile eğlenceli bir hafta sonu geçirdiler. Tekne gezisi sırasında Haluk Levent'in Marşı ile coşan çocuklar, bir ağızdan İzmir Marşı'nı coşkuyla söylediler.
Hatay korunmaya muhtaç çocukları teknede doyasıya eğlendi

İskenderun, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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