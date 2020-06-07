HATAY Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın hesabı kapatıldı

Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın hesabı kapatıldıHATAY'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında kendi imkanlarıyla mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitleriyle sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz (17), Instagram hesabının kapatılmasıyla şoke oldu.

07.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:47
Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın hesabı kapatıldı
HATAY'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında kendi imkanlarıyla mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitleriyle sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz (17), Instagram hesabının kapatılmasıyla şoke oldu. Bir milyonu aşkın takipçisi olan Duymaz, "Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Kendime gelemedim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Hatay, Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medyada yayınlayan Taha Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline geldi. Yemekleri ve tarifini sosyal medyadan paylaşarak ilgi odağı haline gelen Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflerken, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.
EVİ TADİLATA ALINDI
Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, ziyaret ettikleri, ilçe tanıtımına katkı sunan Taha Duymaz'ın evini tadilata aldırdı. Kaymakam Yılmaz ve Başkan Sayın, Taha'nın mesleğini geliştirmesi için maddi ve manevi olarak her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Taha Duymaz ile birlikte aynı evde kalan 12 kardeşin olduğu ailenin evinin tadilat ve restorasyon işlerinin yapılmasına başlandı.
'YILLARIM ELİMDEN ALINDI'
Sosyal medyada fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı üst üste 'spam' olarak işaretlenmesi üzerine kapatıldı. Bir milyonu aşkın takipçisi olan hesabının kapatılması üzerine bir video çeken Duymaz, üzüntüsünü şöyle dile getirdi:
"Instagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin" dedi. HATAY Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha’nın hesabı kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Instagram, Yayladağı, Hatay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74’le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Haber
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
’Koronavirüs aşısı yaptıracağım’ diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Haberler››Güncel››HATAY Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın hesabı kapatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:53: Son Dakika | İç Anadolu'daki 4 ilde 65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı - Haber 15:52: 65 yaş ve üzerindekiler güneşli havanın keyfini çıkardı - Haber 15:50: Son dakika güncel: Denizden çıkanlar şok etti - Haber 15:49: Son Dakika | İspendere İçmeleri'nde 2. etap çalışması devam ediyor - Haber 15:48: Edirne'de, 65 yaş ve üstüne 9/8'lik ezgilerle moral konseri - Haber 15:14: Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı - Magazin 14:37: Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu - Haber 14:37: Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk - Haber 02:10: Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı - Magazin