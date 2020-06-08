HATAY Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın hesabı kapatıldı-TEKRAR

HATAY Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın hesabı kapatıldı-TEKRARHATAY'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında kendi imkanlarıyla mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitleriyle sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz (17), Instagram hesabının kapatılmasıyla şoke oldu.

08.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:42
HATAY Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın hesabı kapatıldı-TEKRAR
HATAY'da, yaşadığı köy evindeki mutfağında kendi imkanlarıyla mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitleriyle sosyal medyada fenomen olan Taha Duymaz (17), Instagram hesabının kapatılmasıyla şoke oldu. Bir milyonu aşkın takipçisi olan Duymaz, "Sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Kendime gelemedim" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.
Hatay, Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz, 5 metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Yaşadığı köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medyada yayınlayan Taha Duymaz, 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni haline geldi. Yemekleri ve tarifini sosyal medyadan paylaşarak ilgi odağı haline gelen Taha Duymaz, ileride iyi bir aşçı olmayı hedeflerken, aralarında Gülben Ergen ve Demet Akalın'ın da bulunduğu ünlü isimlerin de kendisine destek vermesiyle çok sayıda takipçi kazandı.
EVİ TADİLATA ALINDI
Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz ve Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, ziyaret ettikleri, ilçe tanıtımına katkı sunan Taha Duymaz'ın evini tadilata aldırdı. Kaymakam Yılmaz ve Başkan Sayın, Taha'nın mesleğini geliştirmesi için maddi ve manevi olarak her türlü desteği vereceklerini kaydetti. Taha Duymaz ile birlikte aynı evde kalan 12 kardeşin olduğu ailenin evinin tadilat ve restorasyon işlerinin yapılmasına başlandı.
'YILLARIM ELİMDEN ALINDI'
Sosyal medyada fenomen haline gelen ve kullanıcıların yoğun ilgisini gören Taha Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Eleştirilere cevap veren Duymaz'ın sosyal medya hesabı üst üste 'spam' olarak işaretlenmesi üzerine kapatıldı. Bir milyonu aşkın takipçisi olan hesabının kapatılması üzerine bir video çeken Duymaz, üzüntüsünü şöyle dile getirdi:
"Instagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin" dedi. HATAY Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha’nın hesabı kapatıldı-TEKRAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Yayladağı, Instagram, Hatay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Haber
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi Haber
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Acun Ilıcalı’nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı’nın karnı burnunda poz verdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu’su deniz kenarında bikinili poz verdi Haber
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Diyarbakır’da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı Haber
Diyarbakır'da salgın yeniden hız kazandı: 6 günde 200 vaka tespit edildi, 350 kişi karantinaya alındı
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5’e düşürülmesi de Erdoğan’ın masasında Haber
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Haberler››Güncel››HATAY Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha'nın hesabı kapatıldı-TEKRAR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:41: Çocuklar sokağın keyfini atlarla çıkarıyor - Haber 09:41: Mudurnu hayvan pazarı yeniden hizmete açıldı - Haber 09:39: Şanlıurfa'da, 2 mahalle, 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı - Haber 09:39: Kiralık evleri kaçak çıkınca işe giremedi, sosyal yardım alamadı - Haber 09:39: Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı - Haber 09:09: Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı - Haberler 07:32: Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor - Haber 03:47: George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak - Haber 15:38: Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez - Magazin 14:37: Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu - Haber