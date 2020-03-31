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HATAY Levyeli hırsızlık şüphelisi, kameradan belirlenerek yakalandı

Levyeli hırsızlık şüphelisi, kameradan belirlenerek yakalandıHATAY'da polis ekipleri, bir iş yerinin kasasını levye ile sökerek çalan 2 hırsızlık şüphelisiden birini, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edip, yakaladı.

31.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:28
Levyeli hırsızlık şüphelisi, kameradan belirlenerek yakalandı
HATAY'da polis ekipleri, bir iş yerinin kasasını levye ile sökerek çalan 2 hırsızlık şüphelisiden birini, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edip, yakaladı. Yaşı 18'den küçük olan A.Ş.'nin daha önce işlediği hırsızlık olaylarından arandığı ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Kapının levye ile zorlanarak açıldığını, içerideki kasasının da yine levye ile yerinden sökülerek çalındığını belirleyen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelilerin A.Ş. ve H.Y. olduğu tespit edildi. A.Ş., Akasya Mahallesi 78'inci Sokak'ta yaşanan kovalamaca sonunda yakalanıp, gözaltına alındı. A.Ş.'nin üzerinde sim kart takılı olmayan cep telefonu ele geçirildi.
Yaşı 18'den küçük olan A.Ş., sorgusunda daha önce 75. Yıl Bulvarı ile Akevler Mahallesi Rüstem Tümer Paşa Caddesi'nde bulunan 2 ayrı iş yerinden gerçekleştirilen hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti. Hakkında arama kararı bulunan A.Ş., Çocuk Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Suç ortağı H.Y. ise aranıyor. HATAY Levyeli hırsızlık şüphelisi, kameradan belirlenerek yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel

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HATAY Levyeli hırsızlık şüphelisi, kameradan belirlenerek yakalandı
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