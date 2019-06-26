26.06.2019 01:42
Haberler » Güncel » Haber

HATAY LGS birincilerinden Hataylı İlker, Robert Koleji'ni istiyor

LGS birincilerinden Hataylı İlker, Robert Koleji'ni istiyorHatay'ın İskenderun ilçesinde Atatürkçü Düşünce Ortaokulu öğrencisi İlker Zorlu, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincilerinden biri oldu.

LGS birincilerinden Hataylı İlker, Robert Koleji'ni istiyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Atatürkçü Düşünce Ortaokulu öğrencisi İlker Zorlu, LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincilerinden biri oldu. İlker Zorlu, Robert Koleji'nde okumak istediğini söyledi.
İskenderun Atatürkçü Düşünce Ortaokulu öğrencisi İlker Zorlu, özel etüt veya kurs desteği almadan, sadece okulun hafta sonu verdiği geliştirme kursuna giderek ve düzenli çalışarak 500 tam puan alma başarısını gösterdi. Robert Koleji dışında Galatasaray Lisesi ve Ankara Fen Lisesi tercihlerin de bulunacağını belirten LGS şampiyonlarından İlker Zorlu, motor mühendisi olmak istediğini ifade etti.
Çocuğunun elde ettiği bu başarıyla gururlandıklarını belirten anne Sibel Zorlu, oğlunun okulda öğretmenleriyle uyumlu, derslerini düzenli çalışan, evde sessiz bir ortamda ödevlerini yaparak sınava hazırlandığını söyledi.
Görünüt Dökümü
---------
-Okul müdürü ile röp
-Öğretmeni ile röp
-Öğrenci ile röp
-Öğrencinin annesi ile röp ve öğrenci annesinin elini öpmesi
SÜRE3,13 SN BOYUT 160 MB
Haber-Kamera Ufuk AKTUĞİSKENDERUN(Hatay),( DHA )
====================
(Tür: Yurt)HATAY LGS birincilerinden Hataylı İlker, Robert Koleji'ni istiyor
Kaynak: DHA
İskenderun , Hatay , LGS , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
01:46 MUĞLA Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi tedirgin etti
01:42 HATAY LGS birincilerinden Hataylı İlker, Robert Koleji'ni istiyor
01:42 MUĞLA FETHİYE'DE FECİ KAZA 2 ÖLÜ, 6 YARALI
01:42 KONYA İçki içmesine tepki gösteren eşini öldürüp, intihara kalkıştı
01:37 Tur midibüsüyle minibüs taksi çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
01:28 Konya'da cinnet getiren kişi eşini öldürdü
01:27 Adana'da 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık