Hatay
'lı şehidin naaşı memleketine getirildi.
HATAY - Suriye
'nin Azez
ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri
üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt
'un naaşı memleketi Hatay'a getirildi. Suriye'nin Afrin
bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Halil Kurt'un naaşı Gaziantep
'te düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle Osmaniye
'ye ardından karayolu ile memleketi Hatay'ın Dörtyol
ilçesine getirildi.Tören mangası ve aile yakınları ile ilçe halkı tarafından karşılanan Şehit Uzman Onbaşı Halil Kurt'un naaşı Dörtyol Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.Şehit Kurt, düzenlenecek törenin ardından Dörtyol Çamlık
mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: İHA
Halil Kurt
, Dörtyol
, Hatay
, Genel