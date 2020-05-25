HATAY Lösemi hastası Ecrin'e doğum günü sürprizi

Lösemi hastası Ecrin'e doğum günü sürpriziHATAY'ın İskenderun ilçesinde itfaiye ekipleri, 8 yaşına giren lösemi hastası Ecrin Sarpkaya'ya doğum günü sürprizi yaptı.

25.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:01
Lösemi hastası Ecrin'e doğum günü sürprizi
HATAY'ın İskenderun ilçesinde itfaiye ekipleri, 8 yaşına giren lösemi hastası Ecrin Sarpkaya'ya doğum günü sürprizi yaptı. Duygu dolu anlar yaşayan küçük Ecrin, gözyaşlarına hakim olamadı. Kızları bugün 8 yaşına giren küçük Ecrin'in ailesi, Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayıp, doğum günü sürprizi yapmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ellerine aldıkları pastayla merdiven aracılığıyla evin balkon katına çıktı. Küçük Ecrin, pastadaki mumları üflerken annesi Nuray Sarpkaya'ya sarılıp, duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan küçük Ecrin, daha sonra ailesiyle doğum gününü kutladı. HATAY Lösemi hastası Ecrin’e doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: İskenderun, İtfaiye, Güncel, Haber

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