Hatay Maaşı Kesilince Suriyeliyle Evli Olduğunu Öğrendi

Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde engelli kız kardeşiyle birlikte yaşayan Siham Reyhani(70) annesinden kalan Bağ-Kur maaşı kesilince, resmi makamlara başvurduğunda evli olduğunu öğrendi. Bugüne kadar hiç evlenmeyen Siham Reyhani, geçen yıl temmuz ayına yaşamını yitiren babasından aldığı Bağ-Kur emeklilik maaşı kesildi. SGK
'ya ve maaş aldığı bankaya başvuran Siham Reyhani, evli göründüğü için maaşının kesildiğini öğrendi. Nüfus Müdürlüğü'ne giden Reyhani'ye, All Kassem adlı bir Suriyeli ile Gaziantep
'te 14 yaşından beri evli göründüğünü belirtildi. Kendisinin hiç evlenmediğini belirten Siham Reyhani, Kardeşim Gülseren Reyhani ile birlikte doğduğumuz babadan kalma evimizde yaşıyoruz. Evliliği bırakın, başımdan bir nişanlılık dahi geçmedi. Tam bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayım. İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı
'na başvurdum. Devlet yetkililerinden, beni bu durumda kurtarmalarını ve yardım etmelerini bekliyorum dedi.
İskenderun, Bağ Kur, Hatay, Güncel
Kaynak: DHA