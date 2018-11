Hatay Maganda Kurbanı Eylem Geleceğe Umutla Bakıyor

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:03



Maganda kurbanı Eylem geleceğe umutla bakıyorHATAY'ın Kırıkhan ilçesinde geçen yıl Ağustos ayında, ailesi ile gittiği yakınının düğününde maganda kurşunu ile sağ bacağından vurulan ve felç kalan 15 yaşındaki Eylem Ateş her şeye rağmen hayata gülümsemek istiyor, geleceğe umutla bakıyor.Kırıkhanlı Eylem Ateş, geçen yıl Ağustos ayında, bir yakınının düğün törenine katıldı. Ailesi ile birlikte gittiği düğünde bir magandanın silahından çıkan kurşunla sağ bacağından yaralandı. Sonrasında kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Ancak sinir sistemlerinin zarar görmesi nedeniyle felç kalan Ateş, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı ancak her şeye rağmen hayata gülümsemek ve hayallerini gerçekleştirmek için çaba harcıyor. O gün yaşadığı olayı anlatan Eylem Ateş, başına gelen olayın çok kötü olduğunu ama bunlar kendisini asla yıldırmayacağını belirterek kendini daha iyi hissettiğini söyledi.Kırıkhan, Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Eylem, tüm olumsuzlukları aşmaya çalıştığını belirtti. Evine gelen öğretmenlerinin verdiği eğitim ile derslerini yaptığını ve boş zamanlarında da moral bulmak için gitar kursuna gittiğini kaydederek, Hayata tutunup zamanımı iyi geçiriyorum. Bir bacağımın olmaması benim için hiç problem değil. Okuyor, tüm aktiviteleri kendim yapabiliyorum. Kendimi diğer insanlardan eksik hissetmiyorum. Hatta daha fazlası olduğunu da hissediyorum, mutluyum, keşke olmasaydı ama oldu. Bana destek olan ve beni kendi evlatları olarak gören öğretmenlerime, herkese çok teşekkür ediyorum diye konuştu.EĞLENCE YERLERİ SİLAH SIKMA ALANI DEĞİLDİRO gün yaşadığı olayı anlatan Eylem, düğünlerin, eğlence mekanlarının silah sıkma yeri olmadığını belirterek şöyle dedi;Ailemle yakınımızın düğününe gittim. Çok silah sıkılıyordu, korkuyordum. 5 dakika kalmadan bana kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırıldım ve ameliyata alındım. Girdiği gibi çıkan kurşun belimi, omurgamı, sinirlerimi zedeledi. Ekim ayında belimden ameliyat edildim. Ekim ayından bu yana da fizik tedavi görüyorum. Düğünlerde silah sıkılmamalı, silah bir eğlence aracı değildir. Araştırma yapılsın. Silah ancak savaşta, cephede sıkılmalı, düğünler veya eğlence mekanlarında silah sıkılmamalı, lütfen kimse silah sıkmasın.İKİ BACAĞIM DA KIZIMIN OLSUNKızının yanından yarılmayan, eğitiminden, gitar kursuna gidip gelmesi, her şeyi ile yakından ilgilenen anne Nebiye Ateş, anneye bağımlı yaşamanın zor olduğunu belirterek, İki bacağımda kızımın olsun. Eğlencelerde kurşunlar atılmasın. Eğlencelerde felaket, ölüm olmasın, İnsanların hayatı karartılmasın. Sandalyeye bağlı insanlar olmasın. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yoktur. Kızımın hayatı karardı. Düğünlere de gidemiyor, özgürlüğünü, çocukluğunu, gençliğini elinden aldılar. Anneye bağımla yaşamak kolay değil. Arkadaşları okulda kendisi evde.