Hatay Maydanozuna İlgi Artıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 11:11



HATAY(AA) - OZAN EFEOĞLU - Türkiye'nin maydanoz üretiminde önde gelen merkezlerden Hatay'da, iki yıl önce yaklaşık 20 bin dekar olan üretim alanı bu yıl 38 bin 65 dekara çıkarken, toplam rekolte yaklaşık 23 bin tondan 45 bin tona yükseldi.Verimli toprakları ve uygun iklim yapısıyla çok sayıda meyve ve sebzenin yetiştirildiği Hatay'da maydanoz da çiftçiler tarafından tercih edilen ürünler arasında ilk sıralarda yer alıyor.Yetiştirme kolaylığı sayesinde maydanoza talebin artması, üretim alanı ve rekolteye de yansıdı.Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, kentte 2016 yılında 20 bin dekar alanda yaklaşık 23 bin ton üretim yapılırken, bu yıl 38 bin 65 dekar alanda 45 bin tona yakın maydanoz yetiştirildi.Son iki yılda yaklaşık iki katına çıkan üretimin yüzde 20'si Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.Özellikle deniz kenarında bulunan Arsuz ilçesinde yoğun olarak yapılan maydanoz üretimi, kent ekonomisinin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.Arsuz Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Nal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygun iklim yapısı ve verimli toprakları sayesinde Hatay'daki maydanoz üretiminde diğer illere kıyasla dört mevsim hasat yapılabildiğini söyledi.Kentteki maydanoz üretiminin çok büyük bölümünün Arsuz ilçesinde gerçekleştiğini kaydeden Nal, son yıllarda Hatay'da yetişen maydanoza ilginin artmasının üretime de olumlu yansıdığını söyledi.Özellikle son 2 yılda üreticilerin bu alanda yatırımını artırdığına dikkati çeken Nal, "Ürüne ilgi artıyor, çiftçi de tabii ki kazandığı yere yatırım yapıyor. Bu da maydanoz üretimini olumlu etkiliyor." dedi.Nal, hasat edilen maydanozların çuvallanarak satışının yapıldığını anlatarak, "Bir çuvalda ortalama yüz bağ maydanoz var. Tarlada şu an bağı 30 kuruştan satılıyor. Şu an diğer kentlerde de üretim olduğu için fiyat bu aralıkta. Kış aylarında fiyatın 1 liraya kadar çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.Maydanoz üreticisi Nazım Satmaz da her mevsim maydanoz yetiştirerek tüketicilere sunduklarını, ürüne olan ilginin kendilerini sevindirdiğini söyledi.Üretimde önemli noktanın ürünün toplanma kıvamına geldiğinde hasat edilmesi olduğunu vurgulayan Satmaz, şunları kaydetti:"Biz siparişe göre hasat yapıyoruz. Ürüne ilgi de şu an güzel. Burada yetiştirdiğimiz maydanozlar Türkiye'nin her yerine gidiyor. Biz maydanozu tarlada biçeriz traktörlerimize yükleriz. Daha sonra havuz dediğimiz yerlere götürürüz. Burası maydanozun toplanma ve yıkanma yeridir. Orada ürünler yıkandıktan sonra araçlara yüklenip gideceği yere gönderilir. "