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Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Hatay merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

13.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:18Hatay merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'nün deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün "mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Hatay'ın yanı sıra Elazığ, Malatya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
Operasyonda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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