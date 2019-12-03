Hatay merkezli suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Hatay
merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit, dolandırıcılık, silahla yaralama ve ihaleye fesat karıştırma suçlarının bulunduğunu tespit ettiği suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce Hatay merkezli Diyarbakır ve Samsun'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ilde suç örgütü üyelerine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi yakalanmış, şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.