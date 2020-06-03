Hatay, Mersin ve Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında

Hatay, Mersin ve Osmaniye'deki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

03.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:48
Hatay, Mersin ve Osmaniye'deki trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.
KGYS kamerasına yansıyan Hatay'daki kazada, otomobil, refüjdeki ağaçlar ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devriliyor.
Hatay'daki başka bir kazada ise kavşakta otomobilin çarptığı motosiklet devrildikten sonra sürücüsüyle sürükleniyor.
Mersin'deki kazada da kontrolden çıkarak kaymaya başlayan otomobil, refüje çıkıp ağaça çarparak duruyor.
Osmaniye'de de geri hareket eden hafif ticari araca çarpan motosikletin sürücüsü ve yanındaki kişi yola düşüyor. Hatay, Mersin ve Osmaniye’deki trafik kazaları KGYS kameralarında

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

2020’nin ilk 5 ayında Türkiye’de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Bilim insanları koronavirüs salgınını ’yavaşlatan’ asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Polis, GBT’ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü Haber
Polis, GBT'ye aldığı kadının 9 yıl hapis cezası olduğunu görünce apar topar karakola götürdü
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki ’tecavüz kasedi’ sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldü
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan’da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu Haber
83 yaşındaki komşusunun evine tavan arasından girip cinsel saldırıda bulundu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi Haber
Unuttuğu 60 bin lirasını teslim eden taksiciye 31 lira bahşiş verdi
Haberler››Güncel››Hatay, Mersin ve Osmaniye'deki trafik kazaları KGYS kameralarında - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:45: Karabük'te 4 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedaviye alındı - Haber 14:45: Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden "Avrupa dışındaki ülkelere de turizmi açın" çağrısı - Haber 14:44: Aracının torpidosunda uyuşturucu bulunan sürücüye gözaltı - Haber 14:44: İran'da korona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bini aştı - Haber 14:43: Otomobildeki cinayetin zanlısı, arkadaşı çıktı - Haber 14:33: 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı - Ekonomi 14:27: Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi - Haber 14:21: Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldü - Haberler 12:55: Haziran ayında 7 metre karla kaplı yolu açma çabası - Haber 14:05: Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu - Magazin