Hatay Millet Meclisi Binası Kurtuluş Müzesi Olsun"

13 Kasım 2018 Salı 16:28



13 Kasım 2018 Salı 16:28

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay Cumhuriyeti döneminde millet meclisi olarak kullanılan tarihi binanın en kısa zamanda kamulaştırılarak, Hatay Kurtuluş Müzesi olarak kullanılmasını önerdi.Yayman, yaptığı açıklamada, Hatay'ın Kurtuluş Savaşı sonrası ana vatana bağlanmadan önce bağımsız Hatay Cumhuriyeti olarak var olduğu dönemde, Hatay Millet Meclisi olarak kullanılan Fransız mimar Leon Benju imzası taşıyan 1927 tarihli yapının taşıdığı değere işaret etti.Özel mülkiyette olan binanın kamuya kazandırılarak, anlamına uygun şekilde işlevlendirilmesi gerektiğini ifade eden Yayman, şunları kaydetti:"Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığım dönemimde bu binanın aslına uygun olarak Hatay Kurtuluş Müzesi olması için çalışmaları başlattım. Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürümüz, bu konuda mülk sahibi Adalı Ailesi ile irtibat kurdu. Bu bina şu an bir şirket tarafından kiralanmıştır ve künefeci olarak kullanılmaktadır. Fakat bu bina ile ilgili 2002 yılında Hatay Valiliğinin bir kamulaştırma kararı vardır. Biz bütün bu olanlar çerçevesinde, 2002 yılında Gündüz Sinemasının valilik kararı ile kamulaştırma kararının takipçisiyiz. Buranın en kısa zamanda kamulaştırılıp, Hatay Kurtuluş Müzesi olarak kullanılmasını teklif etmekteyiz."Yayman, Hatay Millet Meclisinin toplandığı binanın kentin en değerli binası olduğunu vurgulayarak, tarihi binanın aslına uygun olarak kullanılması için gereken her çalışmayı yapacağını belirtti.