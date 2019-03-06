Hatay Muhtarlar Derneği'nden Başkan Savaş'a Destek

Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın Arsuz'un Derekuyu Mahallesi'ndeki vatandaşlarda gerçekleştirdiği samimi ve esprili sohbetin farklı bir yöne çekilmesi ve olumsuz algı oluşturulmaya çalışılması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Gülcü basın toplantında şu ifadelere yer verdi: "HBB Başkanımızı Antakya Belediye Başkanlığından bugüne tanımaktayız. Önce Antakya'da sonra da Hatay'da herkese eşit mesafede hizmet ulaştırma çabası içerisinde olan ve bu uğurda gecesini gündüzüne katan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımıza destek olmak amacıyla halkın nabzını tutan muhtarlar olarak bu basın açıklamasını yapmayı gerekli gördük. Derekuyu'da oluşturulan yanlış algı basın açıklamamızın asıl sebebidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Ama bu konu Cumhurbaşkanımıza yanlış lanse edildi. Keşke videonun tamamı izletilseydi. Başkanımız Hatay'ın evladı olarak her zamanki mizahı ve şakalaşması ile konuşmuştur. Biz başkanımızı bu şekilde sevdik. Özü sözü bir olduğu için kalbinde kötülük olmadığı için sevdik"

"SEÇİM ÜZERİ BİRİLERİ MALZEME ARIYOR"

2009 ve 2014 yılları arasında Derekuyu Mahalle Muhtarlığı görevinde bulunmuş Yusuf Gökçe Derekuyu halkının Başkan Savaş'ı sevdiğini vurgulayarak "Lütfü başkanımızı 2009'dan bu yana tanıyorum. O zamanki mütevazı ve samimi üslubundan hiçbir şey değişmemiştir. Olaydan sonra köylü kadınlarımızla konuştum. Kimsenin bir tepkisi bir art niyeti yok. Mahalle muhtarının o gün orada olmamasından dolayı sorunlarını hep birlikte dile getirmeye çalışmışlar. Bu da farklı anlaşılmış. Mahallemizin insanları Lütfü başkanımızı seviyor ve ziyaretlerinden de oldukça memnun. Seçim üzeri birileri malzeme arıyor. Birileri bu konuyu farklı yöne çekmeye çalışmışlar" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler