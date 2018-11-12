Hatay Mutfağı İspanya'da Tanıtıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dâhil ettiği, kendine has özellikleri ve zengin yemek çeşitliliğine sahip Hatay Mutfağı, İspanya Valencia'da düzenlenen dünyaca ünlü "Gastoronoma Yemek Festivali"nde tanıtıldı.

Hatay'a özgü 5 öğün olmak üzere toplamda 14 yemek ve tatlıyı İspanya'da düzenlenen festivalde tanıtma fırsatı bulan Hatay'ın önemli işletme sahipleri ve aşçıları, analı kızlı aş tepsi oruğu, içli köfte, tepsi kebabı, Hatay'ın en meşhur tatlılarından olan peynirli irmik helvası gibi muhteşem lezzetlerini dünyaca ünlü gurmelere sundu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Faruk Çelebi yaptığı açıklamada, Hatay'ın birbirinden lezzetli yemeklerini uluslararası arenada tanıtmanın oldukça gurur verici olduğunu ve dünyaca ünlü gurmelerin katıldığı festivalde Hatay Mutfağı'nın oldukça ilgi gördüğünü ifade etti.