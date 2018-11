Hatay Mutfağına Yeni Şefler Yetişiyor

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:07



İZZİDDİN NAZLI - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Hatay 'da açılan aşçılık kursuyla birbirinden lezzetli yemeklerin yapımı öğretilerek hem kursiyerlerin kolay iş imkanı bulması hem de yöresel tatların gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.Tepsi kebabı, kabak borani, öcce, oruk gibi 600'e yakın yemeğiyle bu alanda Türkiye 'nin öncü şehirleri arasında yer alan Hatay, bin çeşit mezesi ve 80 çeşit tatlısıyla gastronomi alanında öne çıkıyor.Maharetli ellerde hazırlanan ve genelde taş fırınlarda pişen nefis yemekleriyle her geçen gün adını geniş kitlelere duyuran Hatay'da açılan aşçılık kurslarıyla da yeni şeflerin yetiştirilmesi amaçlanıyor. Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından düzenlenen aşçılık kursuna kent sakinleri yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın üç günü kursa giden, aralarında her yaştan erkek ve kadınların bulunduğu kursiyerler, kentin yöresel yemeklerinin püf noktalarını ve bu yemeklerin sunumlarını uzman şeflerden uygulamalı olarak öğreniyor.Özellikle büyük uğraş gerektiren yemek ve mezelerin yapımına ilgi gösteren kursiyerler, bu lezzetlerin yapımını eksiksiz öğrenmek için şeflerini pürdikkat dinleyip uygulamada başarılı olmak için büyük emek harcıyor.Eğitimlerde yöresel ürünler kullanılıyorHatay Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Proje Uzmanı ve mutfak şefi Abdulcelil Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gastronomi kenti Hatay'ın eğitimli aşçılarını yetiştirmek için büyük çabalar sarf ettiklerini ve uygulamalı eğitimlerde tamamen yöresel ürünler kullandıklarını söyledi.Yemeklerin en lezzetli şekilde yapılmasını öğretirken dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını da anlattıklarını ifade eden Erkan, "Buradaki amacımız gerek Hatay'da gerekse Türkiye'nin her yerinde iş imkanı bulabilecek, istihdam edilebilecek aşçılarımıza Hatay'ın yemeklerini ve sunumlarını en güzel şekilde öğretmek." dedi.Erkan, şu an 30 kursiyerin yemeklerin yapımı ve sunumu konusunda en ince ayrıntısına kadar eğitime tabi tutulduğunu anlatarak böylece Hatay'a özgü yemek, tatlı ve mezelerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak istediklerini dile getirdi.Kursta sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik de bilgilendirmeler yaptıklarını aktaran Erkan, "Burada biz hijyenden doğru bıçak kullanımına, gıda zehirlenmesinin önlenmesinden sebzenin ve etin doğru pişirilmesine kadar geniş bir alanda eğitim veriyoruz. Yani mutfakla ilgili A'dan Z'ye kadar her şeyin temelini gösteriyoruz." diye konuştu.Erkan, 21 Ocak 2019'da sona erecek eğitimin ardından kursiyerlere sertifika verileceğini sözlerine ekledi."Kursta öğrendiklerimi evde uyguluyorum"Kursiyerlerden Niyazi Sert ise Hatay'a özgü yemekleri ustalarından öğrenmek istediğini belirterek hiçbir dersi aksatmamaya çalıştığını söyledi. Öğrendiklerini evde uyguladığını dile getiren Sert, şöyle devam etti:"Burada öğrendiklerimle hem evde eşime yardımcı oluyorum hem de yemeklerin yapımını çocuklarıma aktararak yöresel tatların unutulmamasını sağlamaya çalışıyorum. Bu yemeklerin yapımındaki ince ayrıntıları bilmek kültürümüzün yaşatılması için de önemli. Bu anlamda kurs çok faydalı oluyor."Zahide Turunç da eğitimi tamamladıktan sonra Hatay yemekleri alanında kendi işini kurmayı hedeflediğini aktararak bu nedenle bilmediği bazı yemeklerin yapımını öğrenmek için kursa katıldığına işaret etti. Seyhan Hurma ise yöresel yemekler alanında uzman bir aşçı olmayı amaçladığını vurgulayarak aldığı eğitimin hedeflerine ulaşması anlamında büyük katkı sağlayacağını düşündüğünü kaydetti.