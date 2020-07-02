HATAY Ormanlık alanda 2 bin 221 kök hint keneviri ele geçirildi

Ormanlık alanda 2 bin 221 kök hint keneviri ele geçirildiHATAY'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 2 bin 221 kök dişi hint keneviri ile ağaçlara asılarak kurutulmaya bırakılmış kenevirlerin arasında paketleme yapmak için terazi ele geçirildi.

02.07.2020 14:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:17
Ormanlık alanda 2 bin 221 kök hint keneviri ele geçirildi
HATAY'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda 2 bin 221 kök dişi hint keneviri ile ağaçlara asılarak kurutulmaya bırakılmış kenevirlerin arasında paketleme yapmak için terazi ele geçirildi.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Arsuz ilçesi Beyköy Mahallesi'nde bir tarlaya baskın düzenledi. Ekipler, ormanlık alan içerisindeki tarım arazisinde boyları 2,5 metre civarında 2 bin 221 kök dişi hint keneviri ele geçirdi. Ağaçların arasında yetiştirilen hint kenevirlerine damlama sistemiyle sulamanın yapıldığı saptandı. Ayrıca kurutulmak için ormanlık alan içerisindeki çam ağaçların dallarına asılan hint kenevirleri paketlemeye hazır hale geldiğinde de yine tarla içerisinde bulunan terazi ile de tartılarak paketlenip, alıcısına ulaştırılmak üzere gönderildiği öğrenildi. Polisin baskın yaptığı entegre uyuşturucu üretim tarlasında ele geçirilen kurutulmaya bırakılmış 12 kilo 750 gram esrar maddesi de bulundu. Öte yandan talep edenlere satışı yapılmak üzere yetiştirilmiş saksı ve kasalarda ekili hint kenevirleri de ele geçti. Ormanlık alan içerisindeki hint kenevirlerini yetiştirdikleri belirlenen E.G. ve H.G.'nin ikametlerinde polisin yaptığı aramada 1 adet 7.65 mm tabanca ve bu tabancaya ait 7 mermi, 1 adet kırma av tüfeği, 1 adet otomatik av tüfeği ve bu tüfeğe ait 13 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen dişi hint kenevirleri bulunduğu yerde yakılarak imha edildi. HATAY Ormanlık alanda 2 bin 221 kök hint keneviri ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Arsuz, Güncel, Haber
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