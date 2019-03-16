Hatay Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı Anne Öldü, Oğlu Kurtuldu

Kaynak: DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü Tülin Salman (30) hayatını kaybederken beraberindeki oğlu Fırat Salman (4) ise yara almadan kurtuldu. İskenderun-Arsuz otoban bağlantı yolunda meydana gelen kazada, iddiaya göre Tülin Salman yönetimindeki 31 P 0789 plakalı otomobil, havanın yağışlı olması kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği Salman'nın otomobilinin üzerine düştü.ANNE ÖLDÜ, OĞLU KURTULDUPayas Belediyesi'nde çevre mühendisi olarak görev yaptığı öğrenilen sürücü Tülin Salman direğin düşmesiyle aracın içinde sıkıştı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ağır yaralı olan kadını araçtan çıkardı. 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Tülin Salman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Salman'ın oğlu Fırat Salman ise kazayı yara almadan atlattı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.