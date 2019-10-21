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Hatay otomobil traktöre çarptı; 3 yaralı

Otomobil traktöre çarptı; 3 yaralıHatay'ın Hassa İlçesi'nde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

21.10.2019 11:34
Otomobil traktöre çarptı; 3 yaralı
Hatay'ın Hassa İlçesi'nde otomobilin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Hassa ilçe merkezinde meydana geldi. Çevre yoluna ilerleyen Mahmut Arslan yönetimindeki 27 SS 091 plakalı traktöre, İslahiye yönünden gelen Mehmet Kara yönetimindeki 31 NR 501 otomobil çarptı. Kazada traktör sürücüsü yara almazken, otomobilde bulunan Mahmut Sabir, Şahan Sabir ve Yusuf Başaran yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin sıkıştıkları yerden çıkardığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Hatay otomobil traktöre çarptı; 3 yaralı

Hatay, Hassa, Güncel

Kaynak: DHA

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