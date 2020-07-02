HATAY Otomobilde sinema keyfi

Otomobilde sinema keyfiHATAY'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından 5 Temmuz Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında açık havada sinema günleri düzenlendi.

HATAY Otomobilde sinema keyfi
02.07.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:29
Otomobilde sinema keyfi
HATAY'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından 5 Temmuz Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında açık havada sinema günleri düzenlendi. İskenderunlular otomobillerinde filim izlemenin keyfini yaşadılar.
Türk askerinin Hatay'a İskenderun üzerinden girişinin 82'nci yıl dönümü, bu yıl düzenlenen sınırlı etkinliklerle kutlanacak. Korona tedbirleri kapsamında düzenlenen sportif ve sanatsal etkinliklerle kutlama yapmayı planladıklarını söyleyen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "İnsanlarımıza festival coşkusunu yaşatmayı amaçladık. Covid-19 önlemleri çerçevesinde İskenderun'un kurtuluş günü olan 5 Temmuz'da festival coşkusunu yaşatmaya çalışacağız" dedi.
AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ
Kapsamlı kutlamaların iptal edildiği 5 Temmuz Uluslararası Kültür ve Turizm Festivali'nde 5 gün sürecek olan açık hava sinema festival günleri etkinliği düzenlendi. Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen sinema günleri etkinliğine araçları ile gelenler, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde 'Can Feda' filmini izlemenin keyfini yaşadı. Otomobilde ilk kez sinema izlediklerini belirten İskenderunlular, etkinlikten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA

Etiketler: İskenderun, Hatay, Güncel, Haber
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