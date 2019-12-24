Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu

Antakya- İskenderun otoyolu Honda Kavşağında kaza meydana geldi. Kazada, belediye otobüsüne arkadan çarpan kamyonette sıkışan yolcunun, otostop çekerek kamyona bindiği öğrenildi.

TORPİDO BÖLÜMÜNDE SIKIŞTI

İskenderun istikametinden Antakya istikametine yolculuk yapan kamyonet sürücüsü Süleyman Sinan Özkan yol üzerinde otostop çeken, adının Ahmet olduğunu öğrendiği Suriye uyruklu vatandaşı aracına aldı. Özkan yönetimindeki 31 KAK 03 plakalı kamyonet, 31 BB 0252 plakalı Hatay Büyükşehir Belediyesi Özel Halk otobüsü yolcu indirmek için durunca otobüse arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle yolcu koltuğunda oturan Suriye uyruklu Ahmet isimli vatandaş torpido bölmesiyle yolcu kabini arasında sıkıştı.

CAN KAYBI YOK

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza bölgesine 112'ye bağlı sağlık ekipleri ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suriye uyruklu vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza sırasında içerisinde yaklaşık 20 kişinin bulunduğu otobüste büyük panik yaşandığı ancak yaralanan kimsenin olmadığı belirtildi.