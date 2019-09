Hatay özbek kardeşler, birincilik için güreşti

Özbek kardeşler, birincilik için güreşti Hatay 'da düzenlenen Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri Festivali'nde 80 kiloda finale kalan Özbek kardeşler Yar Mehmet Kılıç ile Mecit Kılıç, şampiyonluk için güreşti. İki kardeşin zorlu mücadelesinde kazanan ağabey Yar Mehmet Kılıç oldu.Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, 'Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri Festivali' düzenlendi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'nın girişimleri ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Hatay İl Temsilciliği tarafından Devrent Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen festivalde 10 sıklette 6 ilden 480 sporcu mücadele etti. Festival kapsamında gerçekleştirilen müsabakalarda başpehlivanlığı Enes Kargı kazanırken, turnuva çekişmeli geçti.HATAY'IN HER İLÇESİNDE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZMHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, etkinlikte yaptığı konuşmada MHPartisi olarak, 5 bin yıllık ata sporunu gelecek nesillere taşımak için bu tür etkinlikleri Hatay'ın her ilçesinde yapacaklarını söyledi. Kaşıkçı, bu yılki güreşlerin onur konuğu olarak, Türk futbolunun efsane isimlerinden ve aynı zamanda MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'yı Yayladağı'nda ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti. MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı da, 5 bin yıllık tarihi olan aba güreşi sporunu, Yayladağı'nda izlemekten ve burada bulunmaktan onur duyduğunu, spora ve sporcuya her türlü desteği vereceklerini ifade etti.Festivalde 80 kilo kategorisinde rakiplerini bir bir deviren Özbek kardeşler Yar Mehmet Kılıç ile Mecit Kılıç finale kaldı. Birbirini çok iyi tanıyan iki kardeşin mücadelesinde kazanan ağabey Yar Mehmet oldu. Çekişmeli mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda, ağır sıklette Tarsuslu rakibi İsa Göçen'i yenen Enes Kargı, başpehlivanlık unvanını kazandı.Programa, AK Parti ve MHP'li millet vekilleri, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, diğer ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri katıldı.