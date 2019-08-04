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HATAY POLİS, SURİYELİ KAÇAK GÖÇMENİ KURTARIP, AMBULANSA KADAR SIRTINDA TAŞIDI

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, kaçak yollarla sınırı geçerken kayalıklara düşüp sıkışan Suriyeli genç, kurtarıldı.

04.08.2019 15:30
HATAY POLİS, SURİYELİ KAÇAK GÖÇMENİ KURTARIP, AMBULANSA KADAR SIRTINDA TAŞIDI
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, kaçak yollarla sınırı geçerken kayalıklara düşüp sıkışan Suriyeli genç, kurtarıldı. Komiser yardımcısı Tarık Köse, kaçak göçmeni sırtına alıp bulunduğu yerden ambulansa kadar taşıdı.Reyhanlı ilçesinde dün gece saatlerinde polis ekipleri, Suriye sınırındaki Yenişehir Mahallesi'nde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, Suriyeli 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada kayalıklardan bir gencin yardım çığlığı duyuldu. Polis ekiplerinin başındaki komiser yardımcısı Tarık Köse, bir Suriyelinin yüksek bir yerden düşüp kayalıklarda sıkıştığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Köse, el feneri yardımıyla kaçak göçmenin yanına indi. Tarık Köse, Suriyeliyi sıkıştığı yerden kurtarıp, sırtına alarak ambulansa kadar taşıdı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kaçak göçmenin kollarında ve ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 4 Suriyeli ise haklarında işlem yapılması için sınırdaki askeri birliklere teslim edildi.

Tarık Köse, Reyhanlı, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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