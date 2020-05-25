Hatay polisinden 9 yaşındaki Elif İkra'ya doğum günü sürprizi

Hatay polisinden 9 yaşındaki Elif İkra'ya doğum günü sürpriziHATAY Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yaşını kutlayan Elif İkra Karaoğulları'na (9) pasta ve hediyeler ile doğum günü sürprizi yaptı.

25.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:28
Hatay polisinden 9 yaşındaki Elif İkra'ya doğum günü sürprizi
HATAY Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yaşını kutlayan Elif İkra Karaoğulları'na (9) pasta ve hediyeler ile doğum günü sürprizi yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik görevlileri, koronavirüs tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına uyularak, gerçekleştirilen etkinlikte Elif İkra Karaoğulları'na sürpriz yaparak, hem doğum gününü hem de Ramazan Bayramı'nı kutladı. Polis olmak isteyen Elif İkra ve ailesi, ellerinde pasta ve hediyelerle sürpriz yapan ekiplere teşekkür etti. Elif İkra'ya Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler verildi. Yetkililer, suçlularla yoğun mücadelenin yanında polis- halk ilişkilerini güçlendirecek sosyal faaliyetlerle de halkın ve özellikle çocukların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. Hatay polisinden 9 yaşındaki Elif İkra’ya doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl’de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı’ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Mayoyla parka giden Serel Yereli’nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Haber
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi Haber
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı Haber
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Temel Karamollaoğlu’nun ’Demokrasi’ çıkışı akıllara Aysun Kayacı’yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Haberler››Güncel››Hatay polisinden 9 yaşındaki Elif İkra'ya doğum günü sürprizi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:25: 91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü - Haber 18:25: Adıyaman Valisi uygulama noktalarındaki güvenlik güçleriyle bayramlaştı - Haber 18:25: Vefa ekipleri bayramda da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Haber 18:23: Antalya'da bir mahallede 4 ev karantinaya alındı - Haber 18:21: Vali Atik, üs bölgesindeki Mehmetçikle bayramlaştı - Haber 17:17: Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti - Haber 17:08: Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi - Haber 16:05: Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü - Magazin 15:25: Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem - Magazin