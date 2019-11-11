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Hatay pompalı tüfekle vurulan fatma, ölü bulundu

Pompalı tüfekle vurulan Fatma, ölü bulunduHatay'ın Dörtyol ilçesinde Fatma Laçin (25), evinde ölü bulundu.

11.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:54
Pompalı tüfekle vurulan Fatma, ölü bulundu
Hatay'ın ilçesinde Fatma (25), evinde ölü bulundu. Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Laçin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
Numuneevler Mahallesi Şehit Tarık Kendir Sokak'ta bulunan apartmanın birinci katında yaşayan Fatma Laçin'in evinden silah sesi duyan komşuları, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Fatma Laçin'i pompalı tüfekle vurulmuş olarak ölü buldu. Laçin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Dörtyol Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için soruşturma başlattı.
Hatay pompalı tüfekle vurulan fatma, ölü bulundu

Dörtyol, Laçin, Güncel

Kaynak: DHA


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