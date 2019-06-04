Hatay protokolü bayramlaştı

Hatay
'da Ramazan Bayramı
dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Antakya Atatürk
Parkı'nda gerçekleşen törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan
, Hatay İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk
, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş
, Antakya Belediyesi
Başkanı İzzettin Yılmaz
, İskenderun Belediyesi
Başkanı Fatih
Tosyalı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Rektörü Hasan Kaya
, Hatay milletvekilleri, siyasi parti il başkanları ve ilçe başkanları, STK
temsilcileri, kamu kurum temsilcileri katıldı.
Bayramlaşma töreninin ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Fotoğraf çekiminin ardından Vali Rahmi Doğan, katılım gösterenlerin bayramlarını kutlayarak alandan ayrıldı. - HATAY
Kaynak: İHA
Antakya
, Rahmi Doğan
, Ramazan Bayramı
, Hatay
, Güncel