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Hatay-rejimin idlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Rejimin İdlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldiSURİYE'de rejimin İdlib kent merkezi ile farklı bölgelerine dün gerçekleştirdiği hava saldırında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi, Saldırılarda 60'ın üzerinde sivil de yaralandı.

16.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:39
Rejimin 'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
SURİYE'de rejimin İdlib kent merkezi ile farklı bölgelerine dün gerçekleştirdiği hava saldırında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi, Saldırılarda 60'ın üzerinde sivil de yaralandı.
Rusya ve Türkiye'nin girişimleriyle ateşkes ilan edilmesine rağmen Esed rejimi tarafından İdlib kent merkezinde pazar yeri ve sanayi bölgesi ile Eriha kasabasına düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 19'a ulaştı, 60'ı aşkın sivil de yaralandı. Enkaz altında kalan yaralılardan bazıları, bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, hastanelere kaldırılırken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.
Yerel kaynaklar saldırı nedeniyle çevrede bulunan binalar ve araçların da büyük hasar gördüğünü söyledi.
Hatay-rejimin idlib'e saldırısında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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