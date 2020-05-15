HATAY Rejimin saldırılarından kaçmışlardı, çöpten kağıt toplayarak geçimlerini sağlıyorlar

Rejimin saldırılarından kaçmışlardı, çöpten kağıt toplayarak geçimlerini sağlıyorlarSURİYE'deki iç savaşta, rejim güçlerinin hava saldırısında evi bombalanan ve isabet eden şarapnel ile yaralanan Muhammed Yunes, çöplerden karton toplayarak, ailesinin geçimini sağlıyor.

15.05.2020 12:20 | Son Güncelleme: 15.05.2020 12:24
Rejimin saldırılarından kaçmışlardı, çöpten kağıt toplayarak geçimlerini sağlıyorlar
SURİYE'deki iç savaşta, rejim güçlerinin hava saldırısında evi bombalanan ve isabet eden şarapnel ile yaralanan Muhammed Yunes, çöplerden karton toplayarak, ailesinin geçimini sağlıyor.
Muhammed Yunes'in ailesiyle yaşadığı İdlib'deki evine rejimin hava saldırısında, bomba isabet etti. Şarapnel ile yaralanan Yunes, bir dizi ameliyat olup, tedavi gördükten sonra 7 kişilik ailesini de alıp, Türkiye'ye geldi. Bacakları engelli kalan Yunes, ailesinin geçimini 5 yıldır çöplerden kağıt toplayarak sağlıyor. Eşi Fedya Abdo ve 16 yaşındaki kızı Esme'nin de yardım ettiği Yunes ailesi günde 50-60 lira kazanıyor.
Suriyeli 7 çocuk babası Muhammed Yunes, 'Reyhanlı'ya geldik. Bir ev kiraladık. Ailemi geçindiremediğim için üzülüyorum. Aklımıza kağıt toplamak geldi. Zor da olsa geceleri, eşim ve kızımla birlikte çıkıp kağıt topluyoruz' dedi.
Fedya Abdo da, 'Kağıt toplayıp, satıyoruz. Bası insanlar bizi ayıplıyor, ama bunda ayıplanacak bir şey yok. Dilencilik yapmaktan daha iyi. Ailemizin geçimini sağlamak için bu işi yapıyoruz" diye konuştu.
Esme de babası çalışamadığı için kendilerine refakat ettiğini, annesi ile birlikte çöplerden satabilecekleri kağıtları ve aşyları topladıklarını söyledi. HATAY Rejimin saldırılarından kaçmışlardı, çöpten kağıt toplayarak geçimlerini sağlıyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Reyhanlı, Suriye, İdlib, Güncel, Haber

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