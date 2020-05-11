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HATAY Reyhanlı'da 11 Mayıs şehitleri anıldı

Reyhanlı'da 11 Mayıs şehitleri anıldıHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te bombalı araçlarla yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler 7'nci yılında törenle anıldı.

11.05.2020 16:31 | Son Güncelleme: 11.05.2020 16:39
Reyhanlı'da 11 Mayıs şehitleri anıldı
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te bombalı araçlarla yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler 7'nci yılında törenle anıldı.
Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırının 7'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. 11 Mayıs Şehitler Anıtı'nda düzenlenen törende yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı katılım oldu. Törene, şehit yakınlarının yanı sıra Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ile vatandaşlar katıldı. Şehitler için saygı duruşuyla başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Törene katılanlar, 11 Mayıs şehitleri ile Zeytin Dalı Harekatı şehitleri için dua etti.
ÜLKEYİ BÖLDÜRTMEDİK
11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, 2013 yılının 11 Mayıs günü 2 ayrı bombalı saldırılarda 53 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Yapılan ve yapılmak istenen her türlü provokatif harekete karşı Reyhanlılılar olarak ezanı dindirtmediklerini, Türk bayrağını indirtmediklerini ve ülkeyi böldürtmediklerini kaydeden Tuna, "Bu ülke bizim ve bu topraklar kolay kazanılmadı. Kardeş kavgası çıkarmak için çalışanlar oldu ama biz buna asla müsaade etmedik" dedi.
Törenin sonunda vatandaşlar Şehitler Anıtı'na çiçek bıraktı. HATAY Reyhanlı’da 11 Mayıs şehitleri anıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Reyhanlı, Hatay, Güncel, Haber

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