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HATAY Reyhanlı'da anneler ziyaret edildi

Reyhanlı'da anneler ziyaret edildiHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde protokol üyeleri, 100 yaş üstü anneler ile şehit annelerini ziyaret edip Anneler Günü'nü kutladı.

10.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:38
Reyhanlı'da anneler ziyaret edildi
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde protokol üyeleri, 100 yaş üstü anneler ile şehit annelerini ziyaret edip Anneler Günü'nü kutladı.
Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, askeri ve mülki erkan, Anneler Günü nedeniyle bir asrı geride bırakan anneler ile şehit annelerini evlerinde ziyaret ettiler. İlk ziyaret 102 yaşındaki Sıdıka Özdemir ile 102 yaşındaki Sultan Kuvvet'in evine yapıldı. Ziyarette İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği hediye annelere verildi.
Ziyaretler kapsamında, şehit Yusuf Sural'ın annesi Hadice Sural, 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı saldırısındaki sivil şehit Elif Kanlı'nın annesi Emine Kanlı ziyaret edildi. Ziyaret sırasında istekleri dinlenen annelere hediyeleri verildi. Törene eşlik eden İlçe Müftüsü Murat Akçay da dua etti.
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HATAY Reyhanlı’da anneler ziyaret edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Reyhanlı, Hatay, Güncel, Haber

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