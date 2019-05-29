29.05.2019 10:36
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HATAY Reyhanlı'da genç mozaik sanatçıları yetişiyor

Reyhanlı'da genç mozaik sanatçıları yetişiyorMozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, okullarda mozaik sanatçılarını yetiştirmek için kolları sıvadı.

Reyhanlı'da genç mozaik sanatçıları yetişiyor
Mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, okullarda mozaik sanatçılarını yetiştirmek için kolları sıvadı. Mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, okullarda mozaik sanatçılarını yetiştirmek için kolları sıvadı. Pilot okul seçilen ilçedeki Osman Gazi Anadolu lisesinde kızlı erkekli 30 öğrenci geleceğin mozaik ustası olmak için çalışmalarına başladı. Mervan Altınorak, çalışmaları sırasında atölyesini ziyaret eden öğrencilerin mesleğe ilgi duymalarından sonra okul iç duvarlarına mozaikle resim yapmaya başladı.
Altınorak, öğrencilerin atölye ziyaretinden sonra okul idaresi ile yaptıkları girişimle bir yandan manevi değerleri mozaikle birleştirmek ve aynı zamanda genç mozaik ustalarının yetişmesini sağlamak amacıyla geliştirdikleri proje kapsamında çalışmalara başladıklarını söyledi. HATAY Reyhanlı'da genç mozaik sanatçıları yetişiyor Reyhanlı, Güncel
Kaynak: DHA