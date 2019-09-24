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Hatay reyhanlı'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Reyhanlı'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi (1)Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi.

24.09.2019 10:47
Reyhanlı'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi (1)
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaza sabah saatlerinde Reyhanlı-Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıdığı ileri sürülen minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI (Hatay), (DHA)
DHA-Gündem - Türkiye -
Hatay reyhanlı'da göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Reyhanlı, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA

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