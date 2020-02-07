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Hatay reyhanlı'da mehmetçiğe sevgi seli

Reyhanlı'da Mehmetçiğe sevgi seliTÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinden gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüslerin geçişi sırasında, çocuklar, Mehmetçiklere sevgi gösterilerinde bulundu.

07.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:34
'da Mehmetçiğe sevgi seli
TÜRKİYE'nin çeşitli kentlerinden gelen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait obüslerin geçişi sırasında, çocuklar, Mehmetçiklere sevgi gösterilerinde bulundu.
Reyhanlı ilçesine sevk edilen askeri araçların, sınır köylerinden geçişi sırasında çoğunluğu çocuk çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yollara döküldü. Çocuklar, Mehmetçiği "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak, karşıladı. Askerler de çocuklara selam verip, el salladı.
Kırıkhan istikametinden gelen obüslerin yüklü olduğu TIR'lar ile kamyonlar, Reyhanlı'da sınıra sevk edildi.
Hatay reyhanlı'da mehmetçiğe sevgi seli

Reyhanlı, TSK, Güncel

Kaynak: DHA


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