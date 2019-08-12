Haberler» Güncel» Haber

Hatay sahillerinde bayram yoğunluğu

Hatay sahillerinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

12.08.2019 13:43
Hatay sahillerinde bayram yoğunluğu
Hatay sahillerinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.
Akdeniz Bölgesi'nde yüksek derecede seyreden hava sıcaklığı ve nemden kaçmak isteyenler, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek, Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerindeki sahillere akın etti.
Yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinlemeye çalıştı.
Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, kente arife gününden bu yana yoğun araç giriş çıkışı olduğunu, bayramın esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi.
Aldıkları önlemler sayesinde vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven içinde geçirdiğini anlatan Sarı, yoğunluğun bayramın ilk gününe göre arttığını belirtti.
Arsuz Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Arslan da bölgedeki tüm otellerin yerli ve yabancı turistlerle dolduğunu dile getirdi.
Konya'dan bayram ziyareti için ailesiyle Hatay'a gelen Ahmet Toprak ise denizin keyfini çıkarmak için Arsuz'u tercih ettiğini kaydetti.
Öte yandan, günübirlik tatilcilerin de ilgi gösterdiği ilçenin giriş çıkışlarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Hatay sahillerinde bayram yoğunluğu

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:50   Bu bahçeyi görmek için dünyanın her yerinden geliyorlar
14:50   Üsküdar'da denize atlayan vatandaşın kurtarılma anı kamerada
14:47   Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı Togo'da kesildi
14:45   Alaçam Dağları'nda orman yangını
14:44   Üzerine ağaç devrilen 3 otomobil hasar gördü
14:44   Türkiye Diyanet Vakfından Azerbaycan'da kurban eti dağıtımı
14:44   Endonezyalı çocuklar biriktirdikleri paralarıyla kurbanlık aldı