Hatay sahillerinde bayram yoğunluğu

Hatay sahillerinde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Akdeniz Bölgesi'nde yüksek derecede seyreden hava sıcaklığı ve nemden kaçmak isteyenler, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek, Hatay'ın İskenderun, Arsuz ve Samandağ ilçelerindeki sahillere akın etti.

Yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, kente arife gününden bu yana yoğun araç giriş çıkışı olduğunu, bayramın esnafın yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Aldıkları önlemler sayesinde vatandaşların Kurban Bayramı tatilini huzur ve güven içinde geçirdiğini anlatan Sarı, yoğunluğun bayramın ilk gününe göre arttığını belirtti.

Arsuz Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Arslan da bölgedeki tüm otellerin yerli ve yabancı turistlerle dolduğunu dile getirdi.

Konya'dan bayram ziyareti için ailesiyle Hatay'a gelen Ahmet Toprak ise denizin keyfini çıkarmak için Arsuz'u tercih ettiğini kaydetti.

Öte yandan, günübirlik tatilcilerin de ilgi gösterdiği ilçenin giriş çıkışlarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: AA