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Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu

Son dakika: Suriye'de, rejim saldırıları nedeniyle siviller, İdlib'in güney kırsalından kuzeyde Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere geliyor. Yetkililer, en az 100 bin kişinin Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu kuzey bölgelere geçiş yaptığını duyurdu.

21.12.2019 21:05 | Son Güncelleme: 21.12.2019 21:25

'in güney kırsalındaki Rusya'nın desteklediği rejim saldırıları nedeniyle Türkiye- sınırının olduğu kuzey bölgelerine doğru göç sürüyor.

SAYI 100 BİNİ BULDU

Suriyeliler yanlarına aldıkları eşyaları kamyonetlere yükleyip, İdlib'in güney kırsalına doğru geliyor. Günlerdir süren saldırılar nedeniyle İdlib'in güney kırsalından en az 100 bin kişinin Türkiye-Suriye sınırının bulunduğu kuzey bölgelere geçiş yaptığı bildirildi.

YARDIM PAKETLERİ HAZIRLANIYOR

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib'in güney kırsalındaki rejim ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle Türkiye- Suriye sınırının olduğu kuzey bölgelerine doğru göçün devam ettiğini, bölgeye gelen aileler içinde acil olarak 20 bin yardım paketi hazırlamaya başladıklarını söyledi.

Tosun, 100 bin kişinin kuzey bölgelerine doğru göç ettiğini belirterek, Göç yolundaki ailelere dağıtmak amacıyla acil yardım paketi hazırladık. İdlib'in güneyinden göç eden aileler için hazırlanan paketlerde, ekmek, kahvaltılık, bisküvi ve çeşitli gıda bulunuyor. Ailelerin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla çadır kurulum çalışmalarına da başladık dedi.

Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu

Türkiye, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA


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