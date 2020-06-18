HATAY Samandağ'da yunuslar görsel şölen oluşturdu

Samandağ'da yunuslar görsel şölen oluşturduHATAY'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus balığı, görsel şölen oluşturdu.

18.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:22
Samandağ'da yunuslar görsel şölen oluşturdu
HATAY'ın Samandağ ilçesinde, denize açılan tur teknesiyle yarışan bir grup yunus balığı, görsel şölen oluşturdu. O anlar, teknede bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İlçede denize açılan bir tur teknesine yunuslar eşlik etti. Bir süre tekneyle yarışarak adeta görsel şölen oluşturan yunusların şovunu teknede bulunan vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde, denize girip çıkan yunusların gösterisini izleyen vatandaşların heyecanla alkışladıkları duyuldu. HATAY Samandağ’da yunuslar görsel şölen oluşturdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Samandağ, Güncel, Haber

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