Hatay savaş: doğal enerji kaynakları seferberliğimiz sürecek

Savaş: Doğal enerji kaynakları seferberliğimiz sürecek

HATAY Büyükşehir belediye Başkanı Lütfü Savaş, her ay 13 buçuk milyon lira elektrik faturası ödediklerini, bu parayı yatırıma dönüştürmek için enerji seferberliği başlatarak doğal enerji kaynaklarını değerlendirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İskenderun'da yüzde 85'i Avrupa Birliği hibesiyle olan Güneş Enerjisi Santrali temelini düzenlenen tören ile attı. HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali, güneş enerjisi tesisinin 14 dönüm üzerine kurulacağını belirterek, "Enerji santralinde 2920 adet güneş enerjisi paneli kurulacak. Tesis devreye girmesi durumunda HATSU yılda 1 milyon ile 1 milyon 200 bin TL tasarruf sağlayacak. Mayıs 2020'de üretime geçmesi planlanıyor" dedi.

'TESİS SAYILARINI ARTTIRACAĞIZ'

Antakya'da yaklaşık 15 bin evin aydınlatmasını sağlayan düzenli depolama tesisinden elektrik üretip belediyeye kazanç sağladıklarını kaydeden Başkan Lütfü Savaş ise, "İkinci tesisimiz ayda 100 bin liralık elektrik üretecek. Bizim HATSU olarak enerji üretime ihtiyacımız var. HATSU olarak 13 buçuk milyon TL her ay elektrik faturası ödüyoruz. Ödenen su faturalarının yüzde 65'i elektrik faturası olarak geri dönüyordu. Bununla ilgili çalışmalar yaparak, su faturaların geri hizmete dönmesi için elektrik üretmeye seferberlik yaptık. Paramızı hizmet yönünde nasıl harcayacağızımın çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA