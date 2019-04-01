Hatay Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Hatay için sandığa giden vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, Hatay seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Hatay'da kim önde? Hatay seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

HATAY 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den İbrahim Güler, Cumhur İttifakı kapsamında yarıştı. Millet İttifakı adına ise CHP'den Lütfü Savaş gösterildi. DSP adına Ercan Akarpınar, Vatan Partisi adına Yunus Özgür Yıldırım ve SP adına Necdet Gökçınar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Sandıklar %99,82 oranında açıldı. Yerel seçim sonuçlarına göre Hatay'da İbrahim Güler % 48,48 oy aldı. Lütfü Savaş'ın aldığı oy ise % 48,80 olarak kayıtlara geçti.

HATAY 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Hatay'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Hatay'da 2014 Yerel Seçimlerde AK Parti adına Sadullah Ergin, CHP adına Lütfü Savaş aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre CHP % 41,01 oy oranı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 40,43 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Mete Aslan % 15,41 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.

HATAY İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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