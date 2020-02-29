Hatay şehidi Muhammet Ali Özer toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde, Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan Astsubay Çavuş Muhammet Ali Özer'in (25) cenazesi Hatay'da toprağa verildi.

Şehit Muhammet Ali Özer için Gülderen Mahallesi'nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, babası Hüseyin, annesi Nazmiye Özer, nişanlısı Gülşen Türkoğlu, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Muhammet Ali Özer'in asker kepini giyen nişanlısı Gülşen Türkoğlu, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran genç kız, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Ali Özer'in naaşı götürüldüğü Gülderen Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.