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Hatay şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz'ün cenazesi, son kez babaevine götürüldükten sonra namazın kılınacağı camiye getirildi.

05.10.2019 12:31Hatay şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Hatay'ın Antakya ilçesinde traktörün kontrol noktasında çarpması sonucu şehit olan Er Erhan Gürbüz'ün cenazesi, son kez babaevine götürüldükten sonra namazın kılınacağı camiye getirildi. Oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken baba Şahabettin Gürbüz, "Beni bırakma" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Bohşin 5. Sınır Bölüğü Ziyaret Karakolu'na ait gözetleme kulesi önünde giriş-çıkış ve kayıt işlemleri görevini yürüttüğü sırada kontrolünü kaybeden bir traktörün çarpması sonucu ağır yaralanan Piyade Er Erhan Gürbüz (20) ağır yaralandı. Gürbüz, kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Kayseri'ye getirilen şehidin cenazesi, son kez Melikgazi ilçesine bağlı Danışment Gazi mahallesinde bulunan babaevine getirilerek helallik alındı. Şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazının kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirildi. Burada oğlunun tabutuna sarılan baba Şahabettin Gürbüz, "Beni bırakma" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin annesi Raife Gürbüz de, oğlunun tabutuna sarıldı. - KAYSERİ

Antakya, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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