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Hatay Şehidini son yolculuğuna uğurladı- 1

Hatay Şehidini son yolculuğuna uğurladı- 1 (Erbaş Beyazıt Bestami Buluş)(Tür: Yurt)

13.03.2020 13:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Hatay Şehidini son yolculuğuna uğurladı- 1 (Erbaş Beyazıt Bestami Buluş)
(Tür: Yurt) Hatay Şehidini son yolculuğuna uğurladı- 1

Kaynak: DHA

Etiketler : Hatay, Güncel

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