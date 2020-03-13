Hatay Şehidini son yolculuğuna uğurladı- 2
Hatay Şehidini son yolculuğuna uğurladı- 2 (Erbaş Beyazıt Bestami Buluş)(Tür: Yurt)
13.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:38
Hatay Şehidini son yolculuğuna uğurladı- 2 (Erbaş Beyazıt Bestami Buluş)
(Tür: Yurt)
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Hatay Şehidini son yolculuğuna uğurladı- 2
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