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Hatay-şehit tır şoförüne çocuklarından gözyaşlı veda

Şehit TIR şoförüne çocuklarından gözyaşlı vedaSURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen sivil TIR şoförü İsmail Akatay (34), memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gözyaşları...

04.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:59
Şehit TIR şoförüne çocuklarından gözyaşlı veda
SURİYE'nin kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına Esad rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu atışı sonucu şehit düşen sivil TIR şoförü İsmail Akatay (34), memleketi 'ın Reyhanlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Esad rejiminin bölgedeki TSK unsurlarına yönelik topçu atışında şehit düşen TIR şoförü İsmail Akatay'ın cenazesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki evine getirildi. 3 çocuk babası şehit Akatay için Fatma Bahadırlı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Hatay Valisi Rahmi Doğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, askeri ve mülki erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Akatay'ın çocukları cenaze sırasında babalarının tabutunun yanından ayrılmadı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'taki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hatay-şehit tır şoförüne çocuklarından gözyaşlı veda

İdlib, Hatay, Güncel

Kaynak: DHA


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