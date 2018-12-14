Hatay Şehit Üsteğmen'in Cenazesi İstanbul'a Gönderildi

14 Aralık 2018 Cuma 13:19



14 Aralık 2018 Cuma 13:19

Şehit Üsteğmen'in cenazesi İstanbul'a gönderildiSuriye'nin Tel Rıfat bölgesinden açılan taciz ateşinde Afrin'de şehit olan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun cenazesi, İstanbul'a götürüldü.Terör örgütlerine karşı sürdürülen operasyonlar kapsamında Afrin'de görev yapan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo, dün açılan taciz ateşi sonucu şehit düştü. Şehit Kalo'nun cenazesi dün gece Hatay'a getirildi. Bu sabah Hatay Devlet Hastanesi'nden alınan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun cenazesi, İstanbul'a götürülmek üzere Hatay Havalimanı'na getirildi.