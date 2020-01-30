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Hatay sınıra askeri sevkiyat

Sınıra askeri sevkiyatTÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye sınırındaki birliklere komando, mühimmat ve askeriraç sevkiyatları yapıldı.

30.01.2020 00:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 00:04
Sınıra askeri sevkiyat
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) sınırındaki birliklere komando, mühimmat ve askeriraç sevkiyatları yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden yola çıkan zırhlı personel taşıyıcılar ile mühimmat yüklü kamyonlar ve komandoları tayışan araçlardan oluşan iki konvoy, güvenlik önlemleri altında 'ın Kırıkhan ilçesinden geçirilerek Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine ulaştı. Mühimmat, askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan birliklere dağıtılacağı belirtildi.
Hatay sınıra askeri sevkiyat

Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Kaynak: DHA


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