08 Mart 2019, 00:01
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Hatay Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye sınır hattına, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), asker ve mühimmat sevkiyati gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye sınır hattına, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), asker ve mühimmat sevkiyati gerçekleştirildi.

Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemler altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Hassa- Kilis güzergahına doğru yönelen konvoydaki araç, mühimmat ve askerlerin Suriye sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi. Hatay, Suriye, Güncel
Kaynak: DHA